В Турции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:06 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине семи километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.