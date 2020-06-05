В Турции произошло сильное землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:06 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине семи километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Лента новостей
Президенту пишут: Мы поддерживаем Вашу политику, обеспечивающую единство, здоровье и повышение благосостояния народа
Федеральное министерство: Германия стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 134, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана ответит на обращения студентов в связи с оплатой обучения на следующей неделе
Для внедрения новой технологии на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане получены все разрешения
Кенуль Нуруллаева: Несмотря на принудительный характер принятых решений, люди халатно относятся к проблеме коронавируса
Погранслужба Азербайджана ограничила диверсионные и провокационные возможности врага по ряду направлений