Грузия сократила импорт химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года экспорт химпродуктов из Турции в Грузию сократился на 24,90 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 83,977 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Грузию сократился на 64,96 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 13,291 миллиона долларов.

В январе-апреле 2020 года экспорт химпродуктов Турции на мировые рынки сократилcя на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,044 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов Турции составляет 11,7 процента от общего экспорта страны за январь-апрель текущего года.

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,285 миллиарда долларов, что на 27,3 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт химпродуктов Турции в апреле 2020 года составил 14,3 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 19,847 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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