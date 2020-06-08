За 5 месяцев текущего года Казахстан значительно увеличил импорт цемента из Турции

Турция 8 июня 2020 13:23 (UTC+04:00)
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