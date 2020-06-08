В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 3 411 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 711.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 171 121, за прошедшие 24 часа 989 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 141 380.
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