Власти Турции снимают значительную часть введенных из-за коронавируса ограничений

Турция 10 июня 2020 00:52 (UTC+04:00)
Власти Турции снимают значительную часть введенных из-за коронавируса ограничений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда серьезных ограничений, введенных властями из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление президента, сделанное во вторник после заседания кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы оценили текущую ситуацию и сообщаем о результатах. Полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, театры, выставочные залы будут работать на определенных условиях с 1 июля", - сказал Эрдоган. С 1 июля также будут открыты свадебные салоны. Кроме того, время работы ресторанов, кафе и столовых продлевается до полуночи.

Он также сообщил, что "ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) смогли успешно синтезировать препарат "Фавипиравир" для лечения Covid-19".

В конце мая власти страны приняли решение с 1 июня снять запрет на передвижение между городами, а также открыть пляжи и национальные парки. С начала лета заработали рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 172 тыс., умерли 4 729 человек, выздоровели 144 598 пациентов.

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