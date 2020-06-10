Реджеп Тайип Эрдоган заменил глав половины провинций Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении новых губернаторов в 41 турецкой провинции. Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно указу, 23 губернатора сменили возглавляемую провинцию, а еще 18 были заменены. 17 бывших глав провинций отозваны для работы в центральном аппарате. Ранее занимавшая должность губернатора провинции Мугла Эсенгюль Дживелек назначена главным советником президента.

Смена руководства коснулась в том числе таких провинций, как Измир, Анталья, Конья и Диярбакыр.

В стране всего насчитывается 81 провинция. Таким образом, президент заменил половину глав регионов Турции.