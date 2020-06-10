В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 2 241 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 746.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 173 036, за прошедшие 24 часа 922 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 146 839.
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