Турция сократила экспорт ювелирных изделий

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции на мировые рынки сократился на 11,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 1,265 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт ювелирных изделий из Турции составляет 2,1 процента от общего экспорта страны за январь-май текущего года.

"В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ювелирные изделия на сумму 225,456 миллиона долларов, что на 37,4 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт ювелирных изделий из Турции в мае 2020 года составил 2,3 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала ювелирных изделий на сумму 3,934 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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