Мевлют Чавушоглу: США и Греция не имеют права указывать Турции, как использовать Айя-Софию

БАКУ/Trend/ - Айя-София является всеобщим наследием, но эксплуатация его в качестве мечети - внутреннее дело Турции.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, США и Греция не имеют права указывать Турции, как использовать Айя-Софию.

Отметим, что ранее лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели призывал использовать Айя-Софию как мечеть.

По словам Бахчели, данный музей является частью мусульманской культуры и должен использоваться по первоначальному назначению.

Отметим, что ранее в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей.

Ранее сообщалось, что зампредседателя оппозиционной партии Национального движения Турции, депутат Юсиф Халачоглу выступил с предложением вернуть музею Айя-София статус мечети.

Согласно сообщению, для восстановления статуса мечети направлено соответствующее обращение в парламент Турции.

Ранее другая оппозиционная партия Турции - Партия великого единства - также предлагала вернуть музею Айя-София статус мечети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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