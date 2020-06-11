В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 150 тысячам

Турция 11 июня 2020 21:37 (UTC+04:00)
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 150 тысячам

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 763.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 174 023, за прошедшие 24 часа 987 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 147 860.

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