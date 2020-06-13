В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 150 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 14 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 792.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 176 677, за прошедшие 24 часа 1 459 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 150 087.
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
Лента новостей
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством
Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны - бенефициара системы преференций Евросоюза
Трогательное обращение Вагифа Асадова к нарушителям карантина: Дайте умереть достойно, а не на больничной койке!
Мубариз Гурбанлы: К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания в Азербайджане