В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 150 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 14 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 792.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 176 677, за прошедшие 24 часа 1 459 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 150 087.