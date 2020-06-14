Сократился экспорт готовой одежды из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт готовой одежды из Турции на мировые рынки сократился на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,634 миллиарда долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт готовой одежды из Турции составляет 9,1 процента от общего экспорта страны за январь-май текущего года.

"В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 840,203 миллиона долларов, что на 48,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт готовой одежды из Турции в мае 2020 года составил 8,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 15,696 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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