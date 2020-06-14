В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 330 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 807.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 178 239, за прошедшие 24 часа 1 562 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 151 417.
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем национального спасения (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 387 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 274, скончались 4 человека - Оперативный штаб
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными
Нарушители требований жесткого карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов