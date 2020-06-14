Фуат Октай: 18 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - 18 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Бингёль. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал вице-президент страны Фуат Октай.

"В результате землетрясения в Бингёле пострадали 18 человек. В настоящее время никто из пострадавших не находится в критическом состоянии", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по оценке ущерба.

В Исполнительной власти провинции сообщили, что в результате землетрясения скончался один человек.

Напомним, что сегодня в турецкой провинции Бингёль произошло землятресение магнитудой 5,7. Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях.