Фуат Октай: 18 человек пострадали в результате землетрясения в Турции
БАКУ /Trend/ - 18 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Бингёль. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал вице-президент страны Фуат Октай.
"В результате землетрясения в Бингёле пострадали 18 человек. В настоящее время никто из пострадавших не находится в критическом состоянии", - отметил он.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по оценке ущерба.
В Исполнительной власти провинции сообщили, что в результате землетрясения скончался один человек.
Напомним, что сегодня в турецкой провинции Бингёль произошло землятресение магнитудой 5,7. Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях.
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