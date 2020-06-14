Открылась третья взлетно-посадочная полоса Стамбульского аэропорта

Состоялась церемония открытия третьей взлетно-посадочной полосы Стамбульского аэропорта, передает Trend со ссылкой на Anadolu.

Выступая на церемонии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что после расширения пропускная способность Стамбульского аэропорта составит 200 миллионов пассажиров в год.

С открытием линии метро, строительство которой продолжается, время на дорогу от города к аэропорту сократится, отметил президент.

С вводом в эксплуатацию третьего аэропорта Стамбула число направлений полетов увеличилось с 60 до 350, напомнил Эрдоган.

По словам главы государства, с открытием третьего аэропорта мегаполиса объем грузоперевозок в сутки вырос с 303 тонн до 2500 тонн.

В Стамбульском аэропорту также открылись второй по счету командно-диспетчерский пункт и новая дорога для такси.

Кроме того, на территории аэропорта открылись гостевой дом для высокопоставленных гостей и мечеть.