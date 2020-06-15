Минобороны Турции сообщило о начале операции против РПК в Ираке

ВВС Турции начали наносить удары по объектам террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в рамках новой антитеррористической операции "Коготь орла". Об этом в понедельник сообщило министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Операция "Коготь орла" началась", - говорится в сообщении ведомства. Как информирует министерство, турецкие военные самолеты обстреливают базы, где укрываются сторонники РПК.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщает, что ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.