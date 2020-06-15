Граждане Казахстана увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года граждане Казахстана приобрели в Турции 211 объектов недвижимости, что на 99 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали в понедельник Trend в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Согласно информации, в марте 2020 года граждане Казахстана приобрели в Турции 72 объекта недвижимости, что на 35 единиц больше по сравнению с мартом 2019 года.

В марте 2020 года в Турции были проданы 108,670 тысячи объектов недвижимости, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года иностранцам в Турции были проданы 3, 036 тысячи объектов недвижимости, что на 3 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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