Сколько жилых объектов приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-мае 2020 года?

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 464 объекта недвижимости, что на 103 единицы меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в мае 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 42 объекта недвижимости, что на 48 меньше по сравнению с маем 2019 года.

В мае 2020 года в Турции были проданы 50,936 тысячи объекта недвижимости, что на 44,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В мае 2020 года иностранцам в Турции были проданы 860 объектов недвижимости, что на 78,1 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 191 объект недвижимости, что на 59 меньше по сравнению с итоговым показателем 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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