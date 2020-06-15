Увеличился объем грузоперевозок из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 14,179 тысячи грузоперевозок турецкими грузовиками, что на три процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сказали Trend в четверг в Ассоциации международных перевозчиков (UND) Турции.

"На Азербайджан приходятся 3,08 процента от совокупного объема перевозок грузов из Турции грузовыми автомобилями за отчетный период", - сказали в ассоциации.

Как отметили в UND, в мае 2020 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 3,221 тысячи грузоперевозок турецкими грузовиками, что на два процента меньше, чем в мае 2019 года.

По данным UND, в январе-мае 2020 года зарубежные перевозки турецкими грузовиками составили 459,738 тысячи единиц, сократившись на 11 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

В мае 2020 года зарубежные перевозки турецкими грузовиками составили 89,760 тысячи единиц, что на 20 процентов меньше по сравнению с показателем мая 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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