В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 152 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 825.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 179 831, за прошедшие 24 часа 1 592 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 152 364.
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