Турция сократила экспорт в страны D-8

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2020 года экспорт Турции в страны D-8 (Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан) сократился на 15,8 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, превысив 2,313 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны D-8 за январь-апрель составил 4,5 процента от общего экспорта Турции в 2020 году.

Было отмечено, что в апреле 2020 года экспорт Турции в страны D-8 сократился на 42,2 процента по сравнению с апрелем 2019 года, составив 406,616 миллиона долларов.

"В апреле экспорт в страны D-8 составлял 4,5 процента от общего экспорта Турции", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-апреле 2020 года из стран D-8 сократился на 42,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 2,432 миллиарда долларов.

"Импорт из стран D-8 составляет 3,5 процента от общего импорта Турции за январь-апрель 2020 года", - сказали в министерстве.

Согласно данным, импорт Турции в апреле 2020 года из стран D-8 сократился на 50,5 процента по сравнению с апрелем 2019 года, превысив 516,473 миллиона долларов.

"В апреле импорт из стран D-8 составил 3,8 процента от общего импорта Турции", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в апреле 2020 года составил 22,523 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 41,4 процента по сравнению с показателем апреля 2019 года, составив 8,990 миллиарда долларов.

Импорт Турции в апреле 2020 года сократился на 25 процентов по сравнению с показателем апреля 2019 года и составил 13,553 миллиарда долларов.

В январе-апреле 2020 года товарооборот Турции составил 120,867 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2020 года, экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 51,662 миллиарда долларов.

В январе-апреле 2020 года импорт Турции вырос на один процент по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 69,205 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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