Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Средиземноморье

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели во вторник переговоры в режиме видео-конференции, передает Trend со ссылкой на Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, с акцентом на процессы в Ливии и Восточном Средиземноморье.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией коронавируса нового типа. В частности, рассмотрены шаги, которые могут быть предприняты в постпандемический период.