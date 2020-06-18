Азербайджан - самый близкий друг и союзник Турции – итоги опроса
БАКУ/Trend/ - Согласно опросу, проведенному турецким университетом KADİR Has, 65,6 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом и союзником Турции.
Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно итогам опроса, 70 процентов населения считают что, США является реальной угрозой для Турции.
В отчете отмечается, что 30,2 процента считают, что Анкара должна укрепить отношения с тюркоязычными странами, 24,8 процента - с мусульманскими странами, остальные 55 считают, что Анкара должна развивать отношения со всеми странами.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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