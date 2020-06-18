В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 156 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 882.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 184 031, за прошедшие 24 часа 1 304 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 156 022.
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