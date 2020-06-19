В январе-мае выросли грузоперевозки из Турции в Кыргызстан
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!
Анар Алакбаров: СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, особенно в направлении просвещения населения (ФОТО)
Показатели конкурса по смене мест работы учителей самые высокие за последние годы - минобразования Азербайджана
Эльхан Алескеров: На саммите стран Восточного партнерства Пашинян поступил по принципу: вор кричит: «Держи вора!»
Президент Ильхам Алиев о Пашиняне и расизме: "Я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам"
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким