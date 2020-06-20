В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 158 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 927.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 186 493, за прошедшие 24 часа 1 248 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 158 828.
Лента новостей
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог
Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев
Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев
Торгово-промышленная палата Азербайджана примет участие в проекте Европалаты в рамках Восточного партнерства
Лица, следующие в регионы Азербайджана грунтовыми дорогами, будут выявляться специальными техническими средствами
Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры