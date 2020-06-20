Турция успешно ведет борьбу с пандемией коронавируса - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Благодаря количеству коек для интенсивной терапии, которое составляет почти общее количество коек в Европе, и численности медперсонала в 1,1 млн человек Турция успешно ведет борьбу с пандемией.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время участия на церемонии открытия больницы университета Мармара министерства здравоохранения, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что чрезвычайно важно привнести такую ​​работу в страну в период эпидемии.

По его словам, одно из самых характерных отличий Турции от других стран заключается в том, что борьба ведется во многих направлениях одновременно.

"Если сегодня мы с надеждой смотрим в будущее, то это благодаря нашим усилиям за последние 18 лет", - добавил президент Турции.