В ходе столкновения с террористами на севере Ирака погиб турецкий военный

БАКУ /Trend/ - Турецкий военнослужащий погиб в ходе столкновения с террористами в районе проведения операции "Pençe-Kaplan" (Коготь тигра) на севере Ирака.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Согласно информации, один из военнослужащих, раненных при столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе операции "Pençe-Kaplan", погиб, несмотря на все вмешательства врачей.

В заявлении также отмечается, что в ходе столкновения нейтрализованы два террориста вместе со своим оружием.

Отметим, что операция "Коготь тигра" проводится с целью нейтрализации боевиков РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции.

Ранее Турция провела на севере Ирака операцию "Коготь орла", в ходе которой авиаударами был уничтожен 81 объект террористов РПК.