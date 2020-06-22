В Турции два человека погибли в результате наводнения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате наводнения в турецкой провинции Бурса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются.

Наводнение произошло в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Гёльчук, Сарыкая, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Поисково-спасательная команда из 257 человек продолжает работу по поиску четырех пропавших без вести лиц.