В Турции два человека погибли в результате наводнения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате наводнения в турецкой провинции Бурса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются.
Наводнение произошло в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Гёльчук, Сарыкая, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Поисково-спасательная команда из 257 человек продолжает работу по поиску четырех пропавших без вести лиц.
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