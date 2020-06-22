В Турции разбился учебный самолет (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ – В Анкаре в районе Бейпазары потерпел крушение учебный самолет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Причина крушения самолёта неизвестна. Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться.
В настоящее время выясняется причина крушения самолета.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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