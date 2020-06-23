В Стамбуле произошел пожар в больнице
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул произошел пожар в Учебно-исследовательской больнице, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на место происшествия было привлечено большое количество бригад пожарных. Пожар, возникший на втором этаже больницы, был потушен за короткий срок.
Как сообщили власти города, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка ущерба.
По предварительной информации, пожар возник по технической причине, однако расследование будет продолжено.
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