ВВС Турции ликвидировали шесть террористов на севере Ирака
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении минобороны Турции.
Как говорится в заявлении, в результате авиаударов ликвидированы шесть боевиков террористической организации.
Отмечается, что борьба с терроризмом решительно продолжается.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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