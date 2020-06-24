ВВС Турции ликвидировали шесть террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении минобороны Турции.

Как говорится в заявлении, в результате авиаударов ликвидированы шесть боевиков террористической организации.

Отмечается, что борьба с терроризмом решительно продолжается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.