В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 165 тысячам

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 025.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 191 657, за прошедшие 24 часа 1 492 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 164 234.