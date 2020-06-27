МИД Турции: Анкара ожидает от Ирака сотрудничества в борьбе с РПК

Турция ожидает от Ирака сотрудничества в борьбе с террористической организацией РПК. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Trend со ссылкой на Anadolu.

Комментарий турецкого внешнеполитического ведомства прозвучал в ответ критическим высказываниям пресс-секретаря президента Ирака относительно антитеррористических операций «Коготь Орла» и «Коготь Тигра», проводимых ВС Турции на севере Ирака.

По словам Аксоя, в заявлении иракских властей повторяются не соответствующие действительности утверждения о том, что действия турецких войск якобы привели к жертвам среди гражданского населения.

Дипломат подчеркнул, что эти обвинения являются частью пропаганды террористической организации РПК против Турции и ее антитеррористических операций.

Представитель МИД призвал иракские власти не поддаваться такого рода пропаганде террористов. «В ходе наших операций мы проявляем крайнюю чувствительность к защите гражданских лиц. Властям Ирака также известно об этом. Поэтому мы ожидаем от Ирака сотрудничества в борьбе с террористической организацией РПК, которая угрожает безопасности, стабильности и территориальной целостности не только Турции, но и Ирака», - добавил Аксой.