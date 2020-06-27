Взрыв произошел в жилом здании в Стамбуле
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул произошел взрыв на первом этаже жилого здания.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.
Согласно информации, пожарные потушили огонь, возникший после взрыва. В результате взрывы пострадали два здания, несколько автомобилей, а также были выбиты стекла некоторых рабочих мест.
Данные о возможных жертвах и пострадавших не приводятся.
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