ДТП в Турции, есть пострадавшие
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Сивас столкнулись два легковых автомобиля, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП пострадали семь человек. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и пожарные.
Пожарные спасли некоторых пострадавших, которые оказались зажаты в автомобиле. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы.
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