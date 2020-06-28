ДТП в Турции, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Сивас столкнулись два легковых автомобиля, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали семь человек. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и пожарные.

Пожарные спасли некоторых пострадавших, которые оказались зажаты в автомобиле. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы.