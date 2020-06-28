Минобороны Турции сообщило об уничтожении еще 9 террористов РПК на север Ирака
В рамках операции "Коготь Тигра" в районе Хафтанин на севере Ирака ликвидировано еще 9 террористов РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны Турции.
"Отряды спецназа продолжают уничтожать террористов в районе Хафтанин. Бойцы спецназа обследуют каждую пещеру и вероятное укрытие боевиков", - говорится в сообщении ведомства.
Решение о проведении операции "Коготь Тигра" было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.
На первом этапе операции, продолжающейся с 17 июня, ударами авиации были уничтожены более 150 объектов террористов.
В операции задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.
После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны был десантирован спецназ.
Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.