Минобороны Турции сообщило об уничтожении еще 9 террористов РПК на север Ирака

В рамках операции "Коготь Тигра" в районе Хафтанин на севере Ирака ликвидировано еще 9 террористов РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны Турции.

"Отряды спецназа продолжают уничтожать террористов в районе Хафтанин. Бойцы спецназа обследуют каждую пещеру и вероятное укрытие боевиков", - говорится в сообщении ведомства.

Решение о проведении операции "Коготь Тигра" было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

На первом этапе операции, продолжающейся с 17 июня, ударами авиации были уничтожены более 150 объектов террористов.

В операции задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны был десантирован спецназ.

Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.