Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Один турецкий военнослужащий погиб в районе проведения операции "Коготь тигра" против террористической организации РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, военнослужащий погиб при столкновениях с террористами.

Отметим, что решение о проведении операции "Коготь Тигра" было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе. На первом этапе операции, продолжающейся с 17 июня, ударами авиации были уничтожены более 150 объектов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.