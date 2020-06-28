Властям Турции сдались еще три террориста РПК

Еще трое боевиков террористической организации РПК сдались турецким силам безопасности в провинции Шырнак на юго-востоке Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, сообщило в воскресенье МВД страны.

Согласно информации, боевики, один из которых фигурировал в т.н. «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции, сложили оружие в результате разъяснительной работы сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщается, задержанные примкнули к группировке в 2013 году.

В ведомстве отметили, что с начала года добровольно сложили оружие и сдались властям 92 террориста РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.