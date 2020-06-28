В Турции вспыхнул пожар на крахмальном заводе
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошел пожар на крахмальном заводе, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, огонь охватил большую часть завода.
Пожар вспыхнул на крахмальном заводе на территории Организованной промышленной зоны Adana Haci Sabanci в районе Сарычам.
К тушению пожара также привлечены вертолеты. Сотрудники полиции принимают меры безопасности в регионе.
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