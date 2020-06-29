Узбекистан повысил импорт товаров оборонпрома из Турции

Турция 29 июня 2020 09:47 (UTC+04:00)
Узбекистан повысил импорт товаров оборонпрома из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Узбекистан вырос на 9,38 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 223 тысячи долларов.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Узбекистан также вырос на 59,54 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 206 тысяч долларов.

Отметим , что в январе-мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 755,671 миллиона долларов.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции составляет 1,2 процента от общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки товары оборонной промышленности на сумму 112,428 миллиона долларов, что на 54,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в мае 2020 года составил 1,1 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,435 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля
Грузия сокращает импорт мебели из Турции
Грузия сокращает импорт мебели из Турции
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии
Loading Bars
Лента новостей
Россия и Великобритания закупили дизельное топливо в Туркменистане Бизнес 10:28
Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти Другие страны 10:28
Президент Туркменистана совершил рабочую поездку по столице Туркменистан 10:22
Бакметрополитен сегодня выпустит на линии два новых состава Общество 10:22
Паром затонул в Бангладеш Другие страны 10:14
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане Другие страны 10:10
Драгметаллы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:02
В Узбекистане снижается спрос на турецкие ковры Турция 09:57
Президент Туркменистана присвоил министру культуры Узбекистана почётное звание «Заслуженный артист» Туркменистан 09:56
Сколько туристов из Казахстана посетило Турцию в мае этого года? Турция 09:56
В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с днём рождения Туркменистан 09:54
Манат растет по отношению к валютам основных торговых партнеров Азербайджана Финансы 09:53
Узбекистан повысил импорт товаров оборонпрома из Турции Турция 09:47
Казахстан в период пандемии значительно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:47
Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19 Энергетика 09:44
Президент Туркменистана подписал указ о присвоении почётных званий деятелям культуры и искусства Туркменистан 09:42
Ханде Харманджы: Нам необходимо преодолеть долгий путь Общество 09:41
Нацбанк Казахстана переехал в столицу Казахстан 09:41
В Узбекистане столичные оптовики нарастили обороты почти в 1,8 раза Узбекистан 09:38
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля Грузия 09:36
Китай сокращает ввоз турецких электротоваров Турция 09:35
Значительно увеличился объем контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией Транспорт 09:35
Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса Общество 09:34
Грузия сокращает импорт мебели из Турции Турция 09:34
Азербайджан рекордно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:30
Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 09:29
Политолог: Сегодня в Армении царит диктаторский режим Общество 09:28
TRACECA: Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам Транспорт 09:23
Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире Политика 09:22
Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана Политика 09:20
Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи Другие страны 08:51
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство Бизнес 08:47
Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов Европа 08:40
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 269 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:19
Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию" Спорт 08:13
Nissan закончил 2019 финансовый год с дефицитом в размере почти $6,3 млрд В мире 07:53
Постпред Ирана: Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире Иран 07:35
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии Грузия 06:34
На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней Другие страны 06:18
Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня Европа 06:00
В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде Другие страны 05:30
Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра Европа 05:08
Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата США 04:34
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тыс. В мире 03:29
В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса Другие страны 03:01
Ирландия снимает значительную часть связанных с коронавирусом ограничений Другие страны 02:31
В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом Россия 01:12
Авиарегулятор США разрешил 29 июня начать летные испытания Boeing 737 MAX В мире 00:49
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии по футболу Спорт 00:35
Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов в Польше Европа 00:00
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 170 тысяч Турция 28 июня 23:32
Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса Казахстан 28 июня 23:29
ВОЗ: более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 июня 23:21
В Турции вспыхнул пожар на крахмальном заводе Турция 28 июня 23:13
За сутки в ВС РФ выздоровели 92 военнослужащих, заразившихся коронавирусом Россия 28 июня 22:45
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Турция 28 июня 22:27
Советник премьера Великобритании по нацбезопасности ушел в отставку Европа 28 июня 22:04
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой Финансы 28 июня 22:00
"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии Спорт 28 июня 21:41
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путем отказа от размещения рекламы США 28 июня 21:28
Более 40 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции Турция 28 июня 21:19
В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч Другие страны 28 июня 21:08
Властям Турции сдались еще три террориста РПК Турция 28 июня 20:52
Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8 США 28 июня 20:48
Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook В мире 28 июня 20:45
Новый склад будет построен в иранском порту Астара Экономика 28 июня 20:38
Bloomberg: Германия готовит санкции против США Европа 28 июня 20:31
"Штутгарт" вернулся в высший дивизион чемпионата Германии по футболу Спорт 28 июня 20:17
Президент Казахстана обнародует новые меры противодействия коронавирусной инфекции Казахстан 28 июня 20:04
Marvel обвинили в расизме В мире 28 июня 19:52
Злоумышленники застрелили четверых человек на вечеринке в Бразилии Другие страны 28 июня 19:36
Сокращается трудовая миграция из Турции в Узбекистан Бизнес 28 июня 19:36
СМИ: Гудни Йоханнессон переизбран президентом Исландии, набрав 92,2% голосов Европа 28 июня 19:22
Ниямеддин Ордуханлы: Деятельность Али Керимли и т.н. "Нацсовета" служит интересам армян Политика 28 июня 19:16
Глава пресс-службы БТА и члены его семьи заразились коронавирусом Общество 28 июня 19:16
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 28.06.2020 Политика 28 июня 19:00
Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы Общество 28 июня 18:58
Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений Политика 28 июня 18:53
Грузия вошла в список стран, граждане которых смогут въехать в ЕС с 1 июля Грузия 28 июня 18:30
Трамп заявил, что попытки протестующих в США снести памятники полностью прекратились США 28 июня 18:20
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 235 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 28 июня 18:05
Полиция Гонконга сообщила о задержании 53 протестующих Другие страны 28 июня 17:59
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 28 июня 17:49
На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста Турция 28 июня 17:45
В США во время протеста из-за убийства полицией чернокожего медика погиб человек США 28 июня 17:31
Концерт Global Citizen собрал почти $7 млрд на борьбу с COVID-19 В мире 28 июня 17:07
Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества Политика 28 июня 16:56
Очередное заявление ВОЗ касательно дексаметазона Общество 28 июня 16:53
ВОЗ: Мобильная сеть 5G не распространяет коронавирус Общество 28 июня 16:49
Фактическая погода: Местами прошли дожди Общество 28 июня 16:46
Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 84 объектах Баку и регионов (ФОТО) Общество 28 июня 16:44
Трамп назвал "вбросом" публикацию NYT о России и Афганистане США 28 июня 16:31
Китайская CNBG заявила об успешном тестировании на людях второй вакцины от COVID-19 Другие страны 28 июня 16:25
Парламент Китая начал рассмотрение законопроекта о нацбезопасности в Гонконге Другие страны 28 июня 16:15
В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности Другие страны 28 июня 15:54
Грузинские силы спецназначения провели совместные учения с американскими партнерами Грузия 28 июня 15:09
Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус Россия 28 июня 15:06
Калын: Турция окажет Ираку гумпомощь в виде медицинских средств Турция 28 июня 14:58
Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного на севере Ирака Турция 28 июня 14:50
Все новости