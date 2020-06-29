В январе-мае Франция сократила импорт ковров из Турции

Турция 29 июня 2020 13:22 (UTC+04:00)
В январе-мае Франция сократила импорт ковров из Турции
В Азербайджане не применяется технология 5G - Минсвязи
В Азербайджане не применяется технология 5G - Минсвязи
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 100 млн манатов
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