В мае Турция сократила товарооборот с Азербайджаном

Турция 30 июня 2020 13:54 (UTC+04:00)
В мае Турция сократила товарооборот с Азербайджаном
Shell спишет до $22 млрд активов во II квартале на новых прогнозах цен на нефть и газ
Shell спишет до $22 млрд активов во II квартале на новых прогнозах цен на нефть и газ
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия
В Азербайджане повышается экономическая эффективность производства продукции пчеловодства
В Азербайджане повышается экономическая эффективность производства продукции пчеловодства
Лента новостей
Shell спишет до $22 млрд активов во II квартале на новых прогнозах цен на нефть и газ Энергетика 14:37
Назначены и.о. прокуроров Кельбаджарского и Геранбойского районов Общество 14:35
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 14:32
Гюльнара Халилова представила "Шелковое достояние" в рамках Aspara Fashion Week (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 14:32
В Азербайджане повышается экономическая эффективность производства продукции пчеловодства Бизнес 14:31
На рынке Азербайджана появятся новые разновидности мебельной продукции Бизнес 14:29
Ненефтяной экспорт Азербайджана превысил $ 721 млн Бизнес 14:28
Политические партии Туркменистана и Узбекистана могут активизировать взаимодействие Бизнес 14:26
Туркменистан и Кыргызстан могут расширить спектр взаимно поставляемых товаров и услуг Бизнес 14:25
Спрос на продукцию добывающей промышленности Турции на рынке Грузии снизился Турция 14:21
В Азербайджане открывается электронный магазин акций Бизнес 14:18
В Азербайджане увеличились сборы по обязательным видам страхования Экономика 14:16
Азербайджанский производитель наладит экспорт шоколада за рубеж Бизнес 14:13
Выпускник Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры трех престижных университетов США Общество 14:09
Добывающий сектор лидирует в промышленном производстве в столице Азербайджана Бизнес 14:05
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО) Политика 13:57
Экспорт азербайджанской продукции в Румынию многократно увеличился Бизнес 13:55
В мае Турция сократила товарооборот с Азербайджаном Турция 13:54
Эльхан Алескеров: "Бархатная революция" в Армении скатывается к диктатуре Пашиняна Армения 13:53
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства Экономика 13:52
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 13:52
Танкер с азербайджанской нефтью для белорусского НПЗ прибыл в Одессу Энергетика 13:47
Путин, Эрдоган и Роухани по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование Россия 13:42
Люди не верят лишь до того момента, пока кто-то из их родных не заболеет - Таир Эйнуллаев (ФОТО) Социум 13:42
Россия в июне выполнила соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ на 100% Энергетика 13:41
Грузия значительно сократила импорт турецкой готовой одежды Турция 13:38
ПО «Азеригаз» приступило к реализации крупного проекта по улучшению газоснабжения (ФОТО) Энергетика 13:37
Казахстан сократил в январе-мае импорт транспортных средств из Турции Турция 13:31
С начала 2020 г Туркменистан значительно сократил ввоз кожаных изделий из Турции Турция 13:27
Казахстан сократил ввоз товаров оборонпрома из Турции Турция 13:24
Казахстан продолжает увеличивать импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 13:16
Турция увеличивает экспорт автомобилей в Кыргызстан Турция 13:08
Анита Цой госпитализирована с коронавирусом Социум 13:07
Британский регулятор разрешил возобновить испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Европа 13:01
Бакинский порт отправил в Турцию грузовой караван из Китая Транспорт 12:59
Арзу Нагиев: Президент Азербайджана проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне (ВИДЕО) Политика 12:52
Грузия наращивает импорт товаров оборонпрома из Турции Турция 12:48
Азербайджан и Россия обсудили вопросы по разделению водных ресурсов между двумя странами (ФОТО) Экономика 12:42
В Грузии снижается спрос на химпродукцию из Турции Турция 12:34
С начала текущего года Китай значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:30
SOCAR завершила 2019 год с прибылью Энергетика 12:28
Китай почти наполовину сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 12:27
В январе–мае Туркменистан увеличил импорт мебели из Турции Турция 12:25
Объем импорта-экспорта НПЗ Star в Турции значительно вырос Энергетика 12:21
Более 200 россиян вылетели из Израиля вывозным рейсом в Москву Россия 12:20
Туркменистан и Россия могут реализовать проекты в сфере энергетики и транспорта Энергетика 12:20
В Азербайджане в конкурсе по смене места работы учителей преобладали лица старше 25 лет Общество 12:14
Двое членов Коллегии адвокатов Азербайджана заразились COVİD-19 Общество 12:10
Микаил Джаббаров: Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы Финансы 12:09
SOCAR увеличила долю акций в двух компаниях Энергетика 12:07
Помпео выступит в СБ ООН по вопросу истечения срока эмбарго на поставки оружия в Иран Политика 12:03
AZAL: После карантина продажа авиабилетов будет осуществляться в прежнем порядке Экономика 12:02
Микаил Джаббаров: В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации нацэкономики Финансы 11:58
Глава парламентского комитета Азербайджана предлагает пути выхода из пандемии Общество 11:55
Премьер-министр Казахстана поручил реализовать масштабный проект «Цифровое образование» Казахстан 11:52
Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами Россия 11:47
В Казахстане в период пандемии значительно вырос спрос на турецкую мебель Турция 11:46
Эпидемиолог: Грузия должна быть готова к открытию границ Грузия 11:43
В Грузии падает спрос на автомобили из Турции Турция 11:41
Доходность пятилетних гособлигаций США вернулась к рекордному минимуму США 11:38
Микаил Джаббаров: За период пандемии импорт Азербайджана снизился примерно на 5% Бизнес 11:38
В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека Россия 11:37
Минэкономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей (ВИДЕО) Финансы 11:34
В июле-августе в Азербайджане температура может подняться выше нормы Общество 11:30
В России значительно вырос спрос на турецкую мебель Турция 11:24
Рынок добровольных видов страхования Азербайджана вырос Экономика 11:23
Внешнеторговый оборот Турции в мае превысил $23 млрд Турция 11:19
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами США 11:08
Микаил Джаббаров: Ощущается большой интерес к инвестпроектам, промышленным паркам Азербайджана Финансы 11:07
В Японии началось первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях Другие страны 11:05
В Индии два человека погибли из-за утечки газа на фармацевтическом заводе Другие страны 11:04
В Армении за сутки зарегистрировано 415 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:02
Детство азербайджанских музыкантов – редкие фото Культура 10:58
Во Франции снизился спрос на турецкие ювелирные изделия Турция 10:51
Туркменистан проявляет большой интерес к продукции турецкого оборонпрома Турция 10:48
Туркменистан и Южная Корея создадут деловой совет Бизнес 10:45
Микаил Джаббаров: Влияние пандемии на экономику Азербайджана минимально Финансы 10:43
Радикальная оппозиция съезжает с катушек и обвиняет всех - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:43
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:39
Резидент-координатор ООН адресовал обращение «Сделайте это для Азербайджана» (ВИДЕО) Общество 10:39
Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА) Экономика 10:36
Из Украины в Фергану было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота Узбекистан 10:33
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 35 раз Нагорно-карабахский конфликт 10:32
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран Турция 10:29
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Политика 10:25
На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент Происшествия 10:24
ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,7% в годовом выражении Европа 10:13
Безработица в Японии в мае выросла до 2,9% Другие страны 10:02
В TikTok заявили, что не передавали информацию иностранным правительствам, в том числе КНР Другие страны 10:00
Было принято решение перенести событие… - EMIN Культура 09:57
В Батумском аэропорту начали строить новый терминал Грузия 09:53
Объем безналичных платежей в Казахстане увеличился в 2,4 раза Казахстан 09:53
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 09:53
Манат ощутимо вырос за прошедший год Финансы 09:52
«Алмалыкский ГМК» в июне получил 7 кг 223 г аффинированного палладия Узбекистан 09:42
Глава МИД Хорватии назвал СВПД крупным дипломатическим достижением Ядерная программа 09:41
Нефть дешевеет на опасениях за дисбаланс спроса и предложения Энергетика 09:21
У одного из вице-премьеров Кыргызстана выявили коронавирусную инфекцию Кыргызстан 09:19
Помпео пригрозил ответными действиями на угрозы КНР о визовых ограничениях для американцев США 08:46
Глава администрации Гонконга отказалась комментировать закон о нацбезопасности Другие страны 08:27
Все новости