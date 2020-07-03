С начала года из ОАЭ через порты Турции перевезено более 655 тысяч тонн грузов

Турция 3 июля 2020 13:26 (UTC+04:00)
С начала года из ОАЭ через порты Турции перевезено более 655 тысяч тонн грузов
Объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил в январе-мае 14 млн тонн
Объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил в январе-мае 14 млн тонн
Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 200 тысяч тонн
Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 200 тысяч тонн
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