Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 200 тысяч тонн

Турция 3 июля 2020 14:07 (UTC+04:00)
Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 200 тысяч тонн
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