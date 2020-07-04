Глава МИД Украины: В Турции приняты безупречные меры для приема туристов

Власти Турции приняли безупречные меры для приема иностранных туристов. Об этом заявил находящийся в Турции с рабочим визитом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по итогам 8-го заседания Совместной группы стратегического планирования в турецкой Анталье, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

«Для нас главными критериями являются безопасные условия для отдыха наших туристов. В Турции приняты безупречные меры для приема туристов. Мне довелось убедиться в этом воочию», - сказал Кулеба.

Оценивая перспективы заключения между Украиной и Турцией соглашения о свободной торговле Кулеба сообщил, что в настоящее время главы минторговли двух стран продолжают консультации на эту тему. «И в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля по данному вопросу. Это соглашение принесет пользу экономикам обеих стран», - сказал он.

По его словам, Украина нацелена на претворение в жизнь озвученной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом цели – довести объем товарооборота между двумя странами до 10 млрд долларов.

Глава ведомства высоко оценил состояние турецко-украиснких связей отметив, что «нет более естественных союзников, чем Украина и Турция». Министр выразил уверенность, что благодаря взаимопомощи и обоюдным инвестициям союзнические отношения между двумя странами еще более укрепятся.

«Мы с главой МИД Турции разделяем мнение, что на фоне пандемии коронавируса необходимо сосредоточиться на торговле и инвестициях. Мы обсудили помощь украинским компаниям в Турции и турецким компаниям в Украине. Мы стремимся создавать новые возможности для инвестиций и взаимодействия между бизнесами. Эти вопросы есть и будут в центре внимания», - отметил Дмитрий Кулеба, комментируя итоги заседания Совместной группы.