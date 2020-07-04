В Турции задержаны три человека в связи со взрывом на фабрике

БАКУ /Trend/ - В Турции задержали трех подозреваемых в связи со взрывом на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, сотрудниками полиции задержаны руководитель предприятия и еще двое человек. В настоящее время они дают показания следователям.

Отметим, что в результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Хендек погибли четыре человека, 114 человек пострадали.