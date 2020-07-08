В январе-июне Турция незначительно сократила экспорт мебели на мировые рынки

Турция 8 июля 2020 16:24 (UTC+04:00)
В январе-июне Турция незначительно сократила экспорт мебели на мировые рынки
Россия заинтересована в расширении деятельности на туркменском рынке
Россия заинтересована в расширении деятельности на туркменском рынке
С начало года Турция сократила экспорт в страны-члены ОИС
С начало года Турция сократила экспорт в страны-члены ОИС
Испанская Ibertest заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном
Испанская Ibertest заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном
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