В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Батталгази города Малатья. Очаг залегал на глубине 7,01 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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