В Турции введены новые жесткие меры в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Турции усилены меры безопасности в общественных местах, в частности в маркетах, в связи с распространением COVID-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что за усиление мер безопасности выступило министерство здравоохранения страны.

Согласно данным СМИ, во всех маркетах должен присутствовать сотрудник минздрава, который будет информировать население о COVID-19.

Также, персонал маркетов, согласно новым требованиям, должен ежедневно менять униформу.

Помимо этого сообщается, что социальная дистанция в маркерах увеличена с двух до четырёх метров.

Выходы и входы в маркеты должны быть раздельными.

Кроме указанного, в маркетах должно быть отдано предпочтение безналичным платежам, так же запрещена продажа детских игрушек.

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 282-х.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 208 938, за прошедшие 24 часа 1 041 тест на наличие вируса дал положительный результат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu